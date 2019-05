Arriva Matteo Salvini e il centro sociale Arcadia è pronto a contestare

di Vittorino Bernardi

SCHIO - C’è fermento nell’agone politico cittadino per l’arrivo domani 13 maggio di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che alle 19 sarà sotto il municipio, in piazza dello Statuto per un comizio nell’ottica delle Europee e per appoggiare il candidato sindaco della Lega Ilenia Tisato. Saranno presenti Mara Bizzotto, europarlamentare in corsa a Bruxelles; Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie; il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti; il consigliere regionale Maurizio Colman e il commissario provinciale Paolo Tosato. L’arrivo di Salvini ha messo in moto la galassia no-global dell’Alto Vicentino: il centro sociale Arcadia ha organizzato per le 18 un presidio di contestazione nella vicina piazza Rossi, sotto il duomo. Domani sera il centro sarà cinturato da decine di uomini delle forze dell’ordine, a vigilare in divisa e in borghese. «Mi sento forte, motivata e orgogliosa di avere un sostegno così importante - attacca Ilenia Tisato -. Avere ospite Matteo Salvini è un fatto da risonanza nazionale per tutta la nostra città: anche così comincerò a farla cambiare e risalire in prestigio, sicurezza e decoro». Allo slogan “Schio è casa nostra” Arcadia rilancia così sui social. «Saremo in piazza anche perché la Lega, Zaia in Veneto e Salvini a livello nazionale, rappresenta la distruzione del nostro territorio e l'avvelenamento di migliaia di persone». In caso di maltempo Salvini parlerà al teatro Astra.