Arresto cardiaco sulla Strada 52 Gallerie: muore escursionista 70enne

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Drammatico intervento delpoco prima delle 13 di oggi, allertato dalla Centrale operativa del 118 per unaccusato da un escursionista di 70 anni all'altezza dellungo la Strada delle 52 Gallerie, a 1.800 metri di altitudine. Per la presenza di una coltre di nebbia è stato impossibile il decollo dell'elicottero di Verona Emergenza, come pure l'avvicinamento in quota dell'eliambulanza di Trento e così una squadra del soccorso alpino di Schio in fuoristrada ha raggiunto il rifugio Achille Papa eil 70enne che si era sentito male nei pressi della galleria n. 33, sotto gli occhi di amici e parenti. I volontari del soccorso alpino hanno cercato di rianimare il pensionato, anche con un defibrillatore, ma non c’e stato nulla da fare. Sulla Strada degli Eroi del Pasubio haper cause naturali,, B.D. di Schio, 70 anni. Dopo il benestare dalla magistratura la salma è stata trasportata al rifugio Papa e a Bocchetta Campiglia è stata affidata al carro funebre per il trasporto alle celle mortuarie dell’ospedale di Santorso in attesa del nullaosta per le esequie.