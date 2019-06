Arrestato spacciatore: nascondeva cocaina e hashish in un bidone dei rifiuti

di Vittorino Bernardi

ZANE’ - I carabinieri della compagnia di Thiene hanno tratto in arresto uno spacciatore 53enne, G.M. tunisino residente in provincia di Torino, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Quasi certi delle sua attività illecita i militari per qualche giorno hanno tenuto d’occhio i suoi spostamenti sul territorio per individuare a Zanè un alloggio come luogo di spaccio. Inevitabile la perquisizione che ha portato al ritrovamento, all’interno del bidone dei rifiuti di casa, di due panetti di hashish per 171 grammi, in parte suddivisi in dosi; e di 53 grammi di cocaina, di cui 41 ancora in “sasso allo stato puro”, alcuni flaconi di metadone, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. In un nascondiglio dietro il mobilio dell’unica stanza esistente i militari hanno trovato contante per più di 8 mila euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Fattiva nell’indagine è stata la collaborazione di residenti e commercianti della zona che hanno segnalato al 112 uno strano via-vai nell’alloggio del 53enne che da alcune ore è in carcere a Vicenza per essere interrogato da un magistrato. La cocaina sequestrata era immessa sul mercato a 80 euro al grammo e l’hashish a circa 7 al grammo. L’illecita attività avrebbe fruttato a G.M. altri 10 mila euro.