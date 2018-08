Arrestato richiedente asilo con 10 dosi di cocaina ed eroina tra i glutei

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO – Grazie alle segnalazioni dei cittadini la polizia locale Alto Vicentino ha sgominato un giro di spaccio presso la. Con un paio di appostamenti la scorsa settimana gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno appurato che dal treno in arrivo alle 12.48 da Vicenza scendeva uno straniero che dopo un veloce sopralluogo dell'area si accomodava sulla panchina vicino ai binari e riceveva dei clienti per poi rientrare a Vicenza. Ieri gli agenti sono entrati in azione, filmando i movimenti delle persone coinvolte: alle 12.48 dal treno è sceso il solito straniero.Due persone si sono avvicinate allo spacciatore che presi 20 euro ha estratto dalla bocca due palline. Entrati in azione gli agenti hanno bloccato i due clienti. Lo spacciatore ha tentato la fuga lungo i binari, ma è stato preso e ammanettato dopo una. Uno dei due clienti ha consegnato le due palline acquistate contenenti 0,276 grammi di eroina. L'altro cliente, in possesso di dieci siringhe da insulina, ha riferito che intendeva acquistare eroina e di non esserci riuscito per l'intervento degli agenti. Lo spacciatore è stato perquisito con sequestro di due palline di stupefacente che teneva: una con cinque dosi di eroina per 0,828 grammi, l'altra con 0,883 grammi di cocaina.Lo spacciatore identificato nel nigeriano, 23 anni residente a Novara, di fatto senza fissa dimora, è statoper spaccio e resistenza. Il giovane africano destinatario di permesso di soggiorno a, ha proposto ricorso straordinario in Cassazione contro i provvedimenti di diniego o rigetto della domanda di protezione emessi dal tribunale di Torino e dalla Corte d'Appello di Torino.