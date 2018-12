Compere ai mercatini con soldi falsi, arrestato un 19enne padovano

di Vittorino Bernardi

SCHIO – Lanel pomeriggio di ieri, 23 dicembre, ha arrestato per acquisti continuati cone perai danni di commercianti ambulanti dei mercatini di Natale posizionati in centro storico E.D, 19enne padovano di Grantorto. Alle 16,30 di ieri il giovane sfruttando la calca di gente in una bancarella di prodotti per il benessere in piazza Garibaldi ha acquistato del sapone ecologico per 4,50 euro, pagandolo con una banconota da 50. Per la notevole presenza di persone e l'ottima qualità della contraffazione, la titolare della bancarella,una 49enne di Venezia, non si è accorta di nulla.Il suo collaboratore, un 50enne di Spinea, che per molto tempo ha lavorato nell'antitaccheggio in esercizi commerciali ha notato che la banconota era fasulla. Ha seguito il giovane che stava facendo un altro acquisto in una bancarella di via Btg Val Leogra, con un’altra banconota da 50 euro. Così è intervenuto e il giovane si è allontanato, ma lui ha fermato due volontari del 182, il Nucleo di Protezione Civile di Schio presente ai mercatini in servizio di sorveglianza e ha segnalato i due episodi. I volontari hanno avvisato la polizia locale e il giovane è stato rintracciato e fermato alle 17 in stazione, nel treno in partenza per Vicenza. Accompagnato al comando di via Pasini è stato identificato. Perquisito è stato trovato in possesso di tre banconote da 50 false e 400 euro in banconote da 20, 10 e 5 euro, probabile resto di altri acquisti con banconote contraffatte. Sono in corso indagini in merito ad altri possibili acquisti.