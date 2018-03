Rubano pelli per migliaia di euro, arrestati padre e figlio di Montebello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO -mercoledì con l’accusa didi pellame ieri, giovedì, in tribunale a Vicenza hanno patteggiato la pena di sei mesi di reclusione, con pena sospesa senza obblighi. Protagonisti sono, residenti a Montebello Vicentino. Autotrasportatore per conto di una conceria, il 31enne che era sotto controllo da parte dei carabinieri è stato visto scaricare aiutato dal padre n. 61 pelli tipo "wet blue (valore di circa 2.500 euro) dal camion sull'auto del 61enne che si è poi allontanato in direzione di una conceria diversa da quella di destinazione del pellame. Seguita l’auto i militari hanno notato Fausto Tornicelli scaricare dall’auto le pelli, aiutato da, di Arzignano titolare di conceria e da, collaboratore, pure di Arzignano. Conclusa l’operazione di scarico sono usciti allo scoperto i carabinieri che hannoB.M. e C.D. e arrestato i due Tornicelli. Nella stessa operazione sono stateasportate nei giorni precedenti con le medesime modalità operative e alla stessa azienda e sequestrato 6.500 euro derivanti dall'attività criminale. I Tornicelli hanno patteggiato la pena di sei mesi con la sospensione condizionale.