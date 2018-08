Aria nuova per i nonnini: via i rifiuti responsabili di odori e degrado

di Roberto Cervellin

VICENZA - Si affacciano sul pergolato per una boccata d'ossigeno. Ma sentono solo. Colpa dei, collocati proprio sotto la terrazza.Di qui ladei nonnini della residenza die dei loro familiari che, a quanto pare, ha ottenuto i risultati sperati. Ha le ore contate. I contenitori di vetro, organico e carta verranno spostati dall'altra parte della strada, mentre quelli di secco e plastica verranno schermati da un pannello in legno.dunque per gli anziani della struttura di via Quadri, a Vicenza. Parola del sindaco, che in occasione di un sopralluogo, ha promesso che i rifiuti - responsabili dei cattivi odori - non saranno più un problema. «Gli ospiti si affacciano su un'area che, specie d'estate, emana odori di ogni genere - ribadisce - E' l'unico posto dove possono uscire per godere di un po' di refrigerio».Contro ilè in arrivo unache si attiverà anche su indicazione dei vicentini. «Intendiamo dar vita a un meccanismo attraverso il quale i cittadini possano segnalarei punti critici - conclude Rucco - Non vogliamo più vedere umido e rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti».