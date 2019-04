Maxi furto in casa: forzano la cassaforte e rubano ori e gioielli per 150 mila euro

di Luca Pozza

ARCUGNANO - Ammonta a 150 mila euro il bottino di un maxi-furto messo a segno in un'uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza. Nella tarda serata di ieri, 25 aprile, i carabinieri della stazione di Brendola, a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa del 112, sono arrivati nella casa, dove nelle ore precedenti ignoti, approfittando dell’assenza del proprietario, dopo aver disattivato il sistema di allarme perimetrale e aver forzato una porta finestra, si sono introdotti.Una volta all’interno dell’abitazione, utilizzando un flessibile, hanno forzato e aperto la cassaforte dalla quale hanno asportato vari monili in oro e gioielli di pregio per un danno quantificato per l'appunto in circa 150 mila euro. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso anche con la verifica, in zona, di eventuali sistemi di videosorveglianza. Secondo le modalità potrebbe trattarsi di una banda di professionisti che potrebbe aver studiato il piano nei dettagli.