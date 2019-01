Appello di Comune e Special Olympics: aiutiamo Elia a partecipare ai Giochi MondialI Special Olympics di Abu Dhabi

di Vittorino Bernardi

THIENE - "Adottiamo un campione!" è l'lanciato daper consentire all'atleta thienesedi partecipare ai Giochi MondialI Special Olympics, riservati ad atleti con disabilità cognitive, in programma ad. La capitale degli Emirati Arabi Uniti ospiterà uno tra i più importanti eventi umanitari e sportivi dell’anno nel segno dell’inclusione. È caratterizzato da. Parteciperanno. La delegazione azzurra sarà composta da 115 atleti, 39 tecnici e 3 delegati. È stato convocato ilElia Mangar Sumba, con l’allenatore Stefano Barausse. È da 8 anni che pratica il tennis con l'associazione "I Can" di Breganze. Per l’onerosa trasferta l’amministrazione comunale e Special Olympics si sono mobilitati per una raccolta fondi. «Una società si può ritenere civile - dichiara, assessore a sport e tempo libero - solo se riesce a strutturare le proprie azioni, ponendo alla pari tutte le persone, siano esse normali o speciali. Lo sport, in modo particolare, ha l'obbligo di rivolgere forti segnali di integrazione e di inclusione, assicurando condizioni favorevoli per chiunque desideri praticarlo. Questa amministrazione, da sempre, indirizza i propri obiettivi in tal senso e, per conseguirli, ha bisogno del supporto di tutti. Ringrazio Special Olympics, convinto della bontà dei progetti proposti, grazie alla loro storia, alla professionalità e alla grande umanità dimostrata nei confronti dei più deboli».sul conto corrente del Comune di Thiene Servizio di Tesoreria presso Intesa San Paolo, filiale di Thiene via Vittorio Veneto: codice IBAN IT14 O 03069 12117 10000 00 46 267 con causale "IO ADOTTO UN CAMPIONE" oppure rivolgendosi all’Ufficio Economato del Comune di Thiene. La raccolta fondi dureràil 28 febbraio 2019.