Trovato annegato in un lavatoio davanti a casa: probabile un malore

TRISSINO - Tragedia martedì nella frazione collinare didove il pensionato di 78 anni, di vita sola, poco dopo mezzogiorno è stato trovato immerso neldella contrada in cui viveva. Un cugino passando nei pressi del lavatoio ha notato deifuori: si è avvicinato e ha notato il corpo del parente immerso nell’acqua.Di carattereAngelo Perin era solito, come riporta il Giornale di Vicenza, sedersi sul bordo del lavatoio che si trova davanti alla sua casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno aperto un’indagine per stabilire le cause del decesso. Il primo esame sulla salma non ha rilevatoche possano indurre a pensare a interventi di terzi. Per il referto medico Angelo Perin è morto per. Forse l’anziano seduto sul bordo del lavatoio è statoed è scivolato all’interno, incapace di risalire ha trovato la morte. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria: probabile che il pm disponga l’autopsia.