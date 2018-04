Passa il “XVI Reggimento Treviso 1797”: urla "buffoni" e si abbassa i pantaloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Sconcertante episodio ieri mattina in piazza dello Statuto dovenel corso della “Festa di Primavera” che tra sabato pomeriggio e ieri sera ha richiamato in città migliaia di persone. Nel corso del passaggio poco dopo le 10.30 del gruppo storico, che rievoca i costumi e la tradizione dell’esercito della, un anziano si èe ha urlato «», tra lo sdegno delle decine di spettatori che hanno assistito alloL’esibizionista è stato immediatamente bloccato dai volontari dell’associazione carabinieri in congedo, in servizio di controllo, e consegnato agli agenti della polizia locale Alto Vicentino: è stato identificato inPer il pensionato è scattata una, alla presenza di minori. Si sarebbe denudato perché contrario alla visione storica e politica che esprime il “XVI Reggimento Treviso 1797”.