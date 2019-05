Ciclista travolto da auto lungo la Provinciale, è grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO VICENTINO - Incidente stradale ieri sera 24 maggio tra un’auto e una bicicletta con un ferito grave lungo la Provinciale 246, in località Spagnago. Per cause in corso di accertamento a parte della polizia locale Valle Agno intervenuta per i rilievi attorno alle 19 un’auto ha investito il ciclista E.B., 70enne del posto che stava rientrando a casa. Caricato sul cofano il pensionato ha battuto la testa sul parabrezza ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista ha prestato il primo soccorso e chiamato il 118. I sanitari del Suem giunti sul posto hanno stabilizzato il ferito che, sempre cosciente, è stato ricoverato all’ospedale San Lorenzo di Valdagno in gravi condizioni per contusioni multiple.