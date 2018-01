«Suo figlio ha ferito due bimbi in un incidente»: finti carabinieri le spillano 7.500 euro

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Ennesima truffa perpetrata ai danni di un’anziana signora:ha consegnato a unil contante che aveva in casa:. Vittima è una signora di 78 anni residente in via Marinoni, dove vive con il marito che da 10 anni è costretto a lettoperché malato di Alzheimer.L’anziana donna la scorsa settimana ha ricevuto una telefonata dai toni allarmanti. «Signora siamo i carabinieri,Se versa subito del denaro suo figlio può tornare a casa. A nostro nome passerà da lei l’avvocato Del Piero per ritirare il denaro che l’assicurazione poi le rimborserà». Spaventata l’anziana è caduta nella trappola e poco dopo al signore, ben distinto, presentatosi come avvocato Del Piero ha consegnato 7.500 euro in contanti. Qualche minuto dopo l’anziana ha telefonato alla nuora per capire l’evolversi della situazione ed è emersa la truffa. Non c’era stato nessun incidente, figlio e nuora stavano bene.Alla 78enne non è rimasto altro che telefonare al 112 e denunciare il raggiro ai carabinieri delche per l’occasione ha rilanciato l’invito ai cittadini a prestare la massima prudenza a telefonate o visite a casa: le forze dell’ordine, come pure gli erogatori di servizi (acqua, luce, gas, telefono) perché eventuali costi vengono addebitati in bolletta. E per situazioni/visite strane/sospetteil 112 o il 113.