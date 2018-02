Pensionata investita da una Clio: è gravissima in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORGIANO - Grave incidente, con una donna ricoverata inall’ospedale di Vicenza, attorno alle 18.30 di ieri lungo via Ca' Losca, strada di campagna. Una donna di 70 anni che stava camminando sul ciglio della strada è statacondotta da un uomo, cheCasualmente in quel momento è transitata una squadra dei vigili del fuoco al rientro da un intervento: si è fermata, ha illuminato l’area del sinistro, prestato il primo soccorso all’anziana e atteso l’arrivo dei sanitari del Suem. La donna è stata ricoverata in rianimazione al San Bortolo per, in particolare al volto. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale Basso Vicentino intervenuta per i rilievi.