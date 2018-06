Ondata di scippi violenti: anziana all'ospedale per strapparle la borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA – Un altro scippo violento nella città del Palladio. Paura ieri e dolore a causa dei traumi riportati per un’anziana, scippata violentemente elungo via Rossini. Poco prima di mezzogiorno la pensionata stava camminando sul marciapiede, quando alle spalle si è sentitache portava a tracolla.Per la violenta azione a sorpresa l’anziana è pesantemente caduta sull’asfalto, ma con coraggio e spirito d’osservazione da terra ha notato lo scippatore, un uomo dalla pelle bianca, salire con la borsa rubata su una station wagon di colore scuro, probabilmente guidata da un complice. La 88enne è stataed è intervenuta una volante del 113 che ha registrato lo scippo, che fa seguito ad altri due tentati scippi in città l’altro sabato e domenica con due donne di 58 e 85 anninella lotta per salvare la propria borsa.Ieri in via Rossini sono giunti i sanitari del Suem che hanno medicato la 88enne prima di accompagnarla al San Bortolo per i controlli del caso.