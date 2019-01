Pensionata travolta in strada da un’auto: è grave

di Vittorino Bernardi

THIENE - Ennesimo incidente stradale con un’auto ache ferito finisce in ospedale in g. Poco dopo le 10 di oggi, venerdì 25 gennaio, la 58enne D.D., residente nel thienese, alla guida di una Lancia Y nel percorrerein direzione via Carlo del Prete giunta all'altezza del civico 29, circa 20 metri prima dell'incrocio con via San Francesco, per cause in corso di accertamentoche stava attraversando la strada da destra verso sinistra, in direzione duomo. Per il violento impatto l’anziana è stata trasportata dai sanitari del Suem all'ospedale Alto Vicentino di Santorso e ricoverata, per. La polizia locale Nordest Vicentino ha avviato i necessari accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro in riferimento all'attraversamento pedonale. Per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro la strada èper circa 40 minuti.