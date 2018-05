Anziana trova un ladro in camera da letto: derubata dei gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un ladro acrobata ha colpito domenica in pieno giorno: si èfino al secondo piano di una palazzina di via Piccoli e attraverso una porta finestra trovata aperta si è introdotto nell’appartamento di una sdove ha rubato gioielli in oro per circa. Attorno alle 11 impegnata in cucina a preparare il pranzo, l’anziana ha sentito dei rumori provenire dalla camera, è corsa a vedere e hacon una collana d’oro tra le mani. Rapidissimo l’uomo è uscito dalla porta finestra, è sceso per il pluviale ed è fuggito a piedi. La signora che ha trovato vuoto il confetto dove conservava una collana, un anello e portachiavi in oro ha chiamato il 113 e denunciato il furto.