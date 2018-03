Anche Alvaro Soler al Marostica summer festival

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA – Anche. Annunciata oggi la partecipazione dell’artista spagnolo che si esibirà sulla scacchiera mercoledì. Un altro nome importante che va ad aggiungersi a un cartellone già ben nutrito di musicisti di rilievo, daiall’ex Beatles, passando pere il giovanissimodel talent tv di Maria De Filippi.Soler ha annunciato da qualche settimana, attraverso i propri canali social, l’uscita delche sarà disponibile in radio e in digital download a partireDel brano si può già ascoltare un brevissimodallo stesso Soler, insieme a immagini e filmati realizzati a Cuba durante la registrazione del video ufficiale. Nella clip, al fianco di Alvaro, la bellissima supermodella tedescae il ritmo travolgente delle percussioni candida già “La cintura” aA tre anni da “Eterno Agosto”, album di platino rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive, il brano farà da apripista aldel musicista spagnolo, di cui è stato ancora svelato ben poco.A soli 27 anni Alvaro Soler può vantaree oltre, cui si aggiungono i numeri di YouTube e Vevo, dove i suoi video hanno avuto più diUn ciclone di carica e allegria che promette di scaldare e coinvolgere la piazza della cittadina scaligera con i suoi ritmi latini.saranno disponibili su ticketmaster, ticketone, vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati, dalle 11 di, in concomitanza con il lancio del nuovo singolo dell’artista.