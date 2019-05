Amicizia e sport: l’Europa sbarca in Valbrenta per un torneo under 15

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. L’Europa sbarca in Valbrenta non solo sportivamente, ma sull’onda di consolidati rapporti di amicizia, grazie agli ottimi legami della societàcon altre realtà europee, come dimostrato in tanti anni di partecipazione ai tornei internazionali di calcio giovanile in ogni Paese d’Europa. Arriveranno oggi pomeriggio due squadre europee con largo seguito, una tedesca, ile una ungherese, l’, per partecipare al torneo calcistico «» organizzato dalla società valligiana negli impianti sportivi di Pove del Grappa domani, sabato 1° giugno.«Con queste due società la Football Valbrenta - spiegano i promotori – ha instaurato un rapporto di amicizia, non solo sportiva, per mezzo della quale riusciamo ad organizzare questi incontri in Italia, piuttosto che in Germania o in Ungheria, con risvolti molto importanti, soprattutto per l'.»Gli ospiti stranieri saranno accolti nella sede municipale di Pove del Grappa e sabato mattina visiteranno la città di Bassano del Grappa, prima di prendere parte, nel pomeriggio, al torneo «Football Friends Trophy» riservato alle categorieSabato sera, tutti assieme, italiani, tedeschi e ungheresi, assisteranno alla finale di Champions Legue.