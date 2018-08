Ambulanze in difficoltà per i dossi: eliminati quelli vicini all'ospedale

di Roberto Cervellin

VICENZA - Uno è stato tolto e presto toccherà agli altri. In tutto saranno una decina.. Vicino al San Bortolo e in particolare alle celle mortuarie, è scattata la rimozione dei. Collocati per ridurre la velocità delle auto, sono diventati unDi qui la decisione deldi farli sparire. Decisione che ha sollevato più di qualche polemica. C'è chi ha plaudito all'intraprendenza dell'assessore alle infrastrutturee chi l'ha stroncata. Sulla pagina Fb dell'amministrazione non sono mancate le. «Fare e disfare. Alla fine pagano sempre i cittadini», ha commentato qualcuno. «Bene, così le auto andranno più veloci», ha ironizzato qualcun altro.Ma l'operazione è scattata e interesserà pure viale. «Croce Rossa, Suem e Croce Verde ci hanno chiesto di risolvere quello che per loro è un grosso problema. Rimuoveremo tutti i dossi in prossimità delle strutture sanitarie», assicura Cicero.Nel mirino di palazzo Trissino ci sono altre strade. «Faremo verifiche in varie zone della città, soprattutto dove c'è l'obbligo di circolare ae i dossi sono particolarmente alti - conferma l'assessore - Se persisterà la maleducazione stradale, adotteremo la tecnica dei».