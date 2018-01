Altro pirata identificato: è un giovane straniero neopatentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Terzo pirata della strada, che, identificato e denunciatodalla polizia locale berica: si tratta di un neopatentato residente a San Lazzaro che una volta scontato il periodo di sospensione dovrà rifare gli esami per tornare al volante. Il pirata attorno alle 20 di lunedì, lungo viale San Lazzaro giunto all’incrocio con via Rossini ha abbattuto un ciclista e si è allontanato senza prestare soccorso all’uomo: la vittima è undi 50 anni cheè stato medicato al pronto soccorso del San Bortolo.Da testimoni diretti alcuni automobilisti hanno raccontato l’incidente con fuga agli agenti intervenuti per i rilievi, consegnando loro parte della numerazione della targa con descrizione dell’auto. La polizia è risalita in poche ore all’auto parata che presentavae il colore della bicicletta investita: la persona al volante, un giovane extracomunitarioper il reato di fuga e omissione di soccorso stradale.