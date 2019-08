VICENZA - In cerca di mirtilli col marito e la figlia sopra l'altopiano di Tonezza, in località Costa d'Agra, in provincia di Vicenza, è scivolata lungo un pendio finendo sulla strada bianca sottostante.



È successo intono alle 14,20 quando il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del 118 per stabilizzare e imbarellare S.B., 50 anni di Varese. Trasportata a piedi in barella per circa un chilometro con forti dolori al bacino, è stata affidata all'ambulanza in attesa al Rifugio Valbona, partita in direzione dell'ospedale di Santorso.

