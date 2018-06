Volo di 10 metri nella scarpata con la mtb: grave turista tedesco

di Luca Pozza

ROTZO - Sonodi un, protagonista oggi di unmentre con un gruppo di amici stava percorrendo, a bordo della sua mountain bike un percorso nel versante più ad ovest dell'Altopiano dei Sette Comuni, nel comune di Rotzo. Secondo quando ricostruito dai volontari del Soccorso alpino di Arsiero, allertati attorno a mezzogiorno, l'uomo si trovava sulla strada tra Rotzo e Pedescala quando, dopo aver perso il controllo della bici, è volato nella scarpata laterale, finendo una decina di metri più sotto.La squadra di soccorritori ha raggiunto l'infortunato, mentre nel frattempo sono sbarcati il tecnico dell'elisoccorso e il personale medico del velivolo decollato dall'ospedale di Trento. Prestategli le prime cure per un forte trauma alla schiena e al volto, il ciclista, che non riusciva a muoversi, è stato imbarellato e sollevato verso l'alto in un punto maggiormente accessibile, dove l'elicottero lo ha recuperato con il verricello per poi trasportarlo all', dove ora è ricoverato in osservazione.