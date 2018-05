Cade nel vuoto dal ponte per più di 100 metri: morta ragazza di 23 anni

di Luca Pozza

ENEGO -, all'ora di pranzo, sul ponte della Valgadena, ai confini tra i territori comunali di Foza ed Enego, sull'Altopiano di Asiago. Poco prima delle 12.30, una, della quale non sono state rese note le generalità, è caduta nel vuoto, morendo sul colpo dopo un terribile volo di un centinaio di metri. Alla luce del tragico episodio ci sarebbe la decisione della giovane, giunta sul posto a bordo della sua auto, di farla finita.Sul posto per i rilievi i, un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo altopianese, che sono scesi lungo il greto del torrente per recuperare il corpo. Le operazioni di recupero, lunghe e molto complesse, si sono concluse solamente a metà pomeriggio.