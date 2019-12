Ad Asiago 10 centimetri di neve, 20 in quota: gli operatori turistici gioiscono

di Luca Pozza

LEGGI ANCHE --->

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Se le nevicate, iniziate all'alba di oggi stanno destando qualche preoccupazione in pianura, non così si può dire sull'dove laa una decina di giorni dall'inizio delle vacanze di Natale rappresenta un'autentica "manna" per gli operatori turistici, in particolare gli impiantisti e gli albergatori.Ad Asiago e nelle altre località attorno ai 1000 metri come Gallio e Roana, alle 13 di oggi erano caduti poco meno di 10 centimetri di neve, mentre la precipitazione è stata più abbondante in quota, raggiungendo i 15-20 centimetri alle Melette di Gallio e al Verena di Roana. La nevicata non sta provocando grossi disagi al traffico, peraltro abbastanza ridotto nella giornata di oggi, anche per il fatto che i mezzi spargisali e gli spazzaneve sono in movimento dalla notte scorsa e le strade sono tutte percorribili.Secondo il bollettino dell'Arpav altre precipitazioni sono previste oggi e nella giornata di venerdì, ma la volontà degli impiantisti è quella di aprire le sciovie e i centri fondo già in questo fine settimana.