Altopiano coperto di neve fresca: 10 cm ad Asiago, 25-30 cm in quota

di Luca Pozza

BOLZANO - Le nevicate delle ultime ore stanno causando problemi alla viabilità in Alto Adige. Nel pomeriggio l'autostrada del Brennero è rimasta temporaneamente chiusa in direzione nord tra Vipiteno e il confine di stato. Dopo la riapertura a fatica si sono smaltite le code dei mezzi pesanti. Anche nei pressi di Foresta, all'ingresso della val Venosta, i tir non attrezzati alle condizioni meteo avversarie, hanno causato la temporanea interruzione del traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Sta interessando tutta la montagna vicentina la, peraltro annunciata nei giorni scorsi dalle, iniziata all'alba di oggi nel Nordest e proseguita per tutto il giorno con accumuli consistenti soprattutto nelle località in quota.Sull', dove i fiocchi bianchi erano attesi da impiantisti e operatori turistici per garantire il migliore innevamento in vista delle settimane bianche di febbraio e inizio marzo, sono caduti 10 centimetri di neve attorno a quota mille, quindi ad Asiago, Gallio e Roana. La nevicata è stata più consistente nei comprensori sciistici, soprattutto sopra i 1300-1400 metri, dove la neve fresca nel tardo pomeriggio era di 20-25 centimetri, con punte di 30 centimetri alle Melette di Gallio, al Verena di Roana e a Cima Larici. In tutte le piste da sci in quota l'accumulo di neve totale, che comprende anche quella caduta la settimana scorsa, supera abbondantemente il mezzo metro.Le previsioni meteo indicano per la prossima notte ulteriori precipitazioni nevose, che dovrebbero verificarsi anche nella giornata di domani (sabato) e nella notte tra sabato e domenica.E IN VAL DI ZOLDO.... Guarda il video