Scompariranno 300 pali e tralicci elettrici: Enel investe 4 milioni di euro

Luca Pozza

ASIAGO - Uncon l'di oltre 30 chilometri di linee elettriche, e la rimozione di circa. E' l'importante intervento annunciato oggi, in Municipio ad Asiago, dai vertici di Enel, per l'Altopiano dei Sette Comuni, uno dei comprensori turistici montani più frequentati d'Italia. Il cosiddetto "Piano resilienza", i cui lavori proseguiranno un anno, prevede anche l'intelligenza di rete installata in oltre 150 cabine secondarie, con notevoli vantaggi per l’ambiente e la qualità del servizio offerto a famiglie, aziende e servizi recettivi.E' proprio di questi giorni l'dedicati all’estesoed ambientale della rete elettrica (per complessivi 50 km di linee di media tensione a 20 mila volt) che interesserà i comuni di Asiago, Gallio, Foza ed Enego. Si tratta nuovi impianti "intelligenti" per migliorare ulteriormente l'affidabilità dell'alimentazione elettrica e renderla ancora più sicura anche in caso di deventi meteorologici avversi. Le cabine saranno automatizzate e dotate di interruttori motorizzati di ultima generazione, corredati di speciali sensori in grado di rilevare in tempo reale l’attività degli impianti che potranno essere monitorati e gestiti da remoto dal centro operativo di E-distribuzione, con tecnici specialisti che presidiano la rete 24 ore su 24.«La vicinanza al territorio e la riduzione del numero e della durata dei disservizi - ha spiegato Roberto Zapelloni, responsabile di E-Distribuzione Triveneto - rappresentano i punti cardine della nostra missione che pone al centro della sua strategia la soddisfazione del cliente. L'investimento messo in campo conferma il costante impegno dell’azienda nei confronti della provincia vicentina, nella quale siamo impegnati in chiave sinergica su tutti i componenti della complessa rete elettrica locale che è già in linea con i migliori standard internazionali e diventerà ancor più intelligente e tecnologicamente all’avanguardia».«L’intervento che è tecnicamente complesso – ha aggiunto Gino Grasso, responsabile di progetti, appalti e lavori di E-Distribuzione Triveneto - sarà realizzato con l’ausilio delle migliori tecnologie ad oggi disponibili, come le frese con catenarie per le linee interrate, e l'utilizzo dell’elicottero per il raggiungimento delle linee aeree situate nelle zone più impervie. A valle dell’esecuzione dell’intervento di interramento delle linee in cavo ed a seguito dell'adeguato consolidamento del fondo provvederemo alla riasfaltatura del tratto stradale interessato ripristinando le adeguate condizioni di viabilità».