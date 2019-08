di Luca Pozza

ASIAGO - Due persone ferite in maniera grave rappresentano il bilancio di unavvenuto nella serata di oggi (martedì 13 agosto) sull', dove unin una zona boschiva in località Gastagh, al confine tra i comuni di Asiago e Gallio.Da una prima ricostruzione pare che il velivolo, impegnato in fase di atterraggio all'aeroporto di Asiago, intitolato a Romeo Sartori, sia arrivato lungo e nel tentativo di riprendere quota è poi precipitato finendo nell'area boschiva, fitta e molto impervia, situata a nord del campo di aviazione.Sul luogo dell'incidente si è precipitata un'ambulanza del Suem 118, due mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri, i carabinieri forestali e i volontari del soccorso alpino. Viste le gravi condizioni dei feriti, pilota e passeggero, è stato chiesto l'intervento sul posto di due elicotteri, che poi sono stati trasportati negli ospedali di Vicenza e Trento ed entrambi subito trasferiti nelle rispettive sale di rianimazione. Dell'incidente è già stata avvisata l'Enac.*** In aggiornamento