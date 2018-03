Vola nel dirupo per 50 metri: morto 67enne di Gallio, lo stavano cercando

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIO - Sono finite nel modo più tragico le ricerche di un, che ieri sera non era tornato a casa, dopo essere uscito per un'a piedi in contrada Val di Ronchi, dove lo stesso abitava da sempre. Nel primo pomeriggio di oggi ilè stato allertato su richiesta dei carabinieri, a seguito della segnalazione dei familiari dell'uomo, preccupati per la perdurante assenza del proprio congiunto: nel particolare è stato il fratello, che gli abita vicino, in un alloggio affiancato, a lanciare l'allarme.I volontari, assieme alla, hanno quindi avviato la ricerca lungo il tragitto indicato, proprio in Val di Ronchi, finché in serata non hanno individuato il corpo senza vita del 67enne: secondo quanto ricostruito l'uomo è ruzzolato lungo un dirupo per una cinquantina di metri, finendo in un prato nascosto da un cespuglio di rovi, non visibile dalla strada. Non è escluso che la rovinosa caduta sia sta provocata da una disattenzione o da una scivolata causata dal terreno bagnato.Constatato il decesso, dopo aver ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata ricomposta e trasportata fino alla strada per essere affidata al carro funebre e quindi trasportata all'obitorio di Asiago.