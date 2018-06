Si getta dal ponte della Valgadena: morto un 32enne trevigiano

di Luca Pozza

FOZA - E' salito sull'Altopiano dei Sette Comuni per decidere di farla finita, scegliendo il viadotto della Valgadena, ai confini tra i comuni di Foza ed Enego, sulla provinciale 76, un posto tristemente noto per gesti estremi. La vittima è un uomo d, originario eche si è sfracellato nel greto del torrente dopo un volo di oltre cento metri. Non è escluso che il tragico episodio, che non ha avuto testimoni, risalga alla notte scorsa.A ritrovare il suo corpo, nella tarda mattinata di oggi, sono stati i carabinieri della stazione carabinieri di Asiago, che qualche ora prima era stati allertati dalla presenza di un'auto parcheggiata nei pressi del viadotto. I militari, giunti sul posto, sono scesi lungo il pendio, rinvenendo il cadavere, che ricomposto e portato in superficie dai vigili del fuoco. Gli accertamenti fin qui svolti dai militari escludono responsabilità di altre persone.