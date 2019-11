Paura nel bosco: operaio forestale ferito mentre taglia una pianta

di Luca Pozza

ASIAGO - Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi sull'per unR. C., 44 anni, residente a Bassano del Grappa, rimasto ferito all'interno di bosco nella piana di Granezza, in località Peca, durante ilL'allarme è scattato alle 11.15: i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago sono intervenuti nei pressi del rifugio Granezza e insieme al proprio personale dell’antincendio boschivo, hanno individuato il posto nel bosco e raggiunto l’infortunato con personale del Suem 118.L’operaio, intanto, assistito dai colleghi e ferito ad un arto, è stato stabilizzato dai sanitari e poi caricato in barella e portato fino all’ambulanza distante circa 600 metri dal luogo dell’infortunio, per poi essere trasportato in ospedale. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche il personale del soccorso alpino, a sua volta giunto sul posto.