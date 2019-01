Allarme incendi boschivi: sei roghi in poche ore, alcuni dolosi

di Luca Pozza

ASIAGO - E'. Sono ben sei i roghi, verificatisi oggi nel comprensorio montano dei Sette Comuni, alcuni dei quali sarebbero di origine dolosa.La, attualmente in corso, riguarda tre, caratterizzati da altrettanti focolai che potrebbero essere stati causati da piromani. L'area interessata è quella compresa tra i comuni di Roana, sopra l'abitato di Camporovere e sotto il Monte Rasta e quello di Asiago, soprattutto in Val Giardini. Sul posto attualmente sono al lavoro tre squadre del distaccamento di Asiago e altre due provenienti da Schio. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme al, che sta predisponendo i rinforzi da inviare sul posto.Gli altri incendi, già domati, erano divampati in giornata a Lusiana lungo la strada provinciale 62 (due casi diversi) e nel comune di Gallio, in contrada Zeibenà.