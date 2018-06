Alto Vicentino colpito nel pomeriggio da bombe d’acqua e muri di grandine

di Vittorino Bernardi

ALTO VICENTINO - Bombe d’acqua e muri di grandine questo pomeriggio dalle 16,15 alle 17.30 circa in Valleogra e nel basso Thienese. Pioggia torrenziale a Schio e Thiene,con grossi chicchi di ghiaccio a macchia di leopardo a Valli del Pasubio, o meglio nella frazione di Sant’Antonio e contrade limitrofe e nelle località Malunga e Stonera con. Alcune strade per la pioggia torrenziale si sono trasformate in. Danni da quantificare per leparcheggiate o in transito nelle zone colpite dalla fitta grandinata. Danni da quantificare anche in pianura alle culture e alle auto nella zona tra Dueville e Montecchio Precalcino, con pioggia torrenziale e una violenta grandinata. È ancoranelle prossime ore lanciato da Arpav e Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione per forti temporali previsti tra le 14 di mercoledì 13 giugno e le 10 di giovedì 14 giugno.