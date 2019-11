"Trucco" per pagare meno la spesa: denunciati cassiera e cliente

di Luca Pozza

ALTAVILLA VICENTINA - Sono finite nei guai due persone, un uomo e una donna, rispettivamente commessa e cliente, che con uno stratagemma si erano accordati per pagare notevolmente meno un'ingente spesa al supermercato. Alla fine ihannoalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa e furto aggravato in concorso, S.B, 42enne, residente a Dueville e F.A, 46enne, residente a Chiampo.L’intervento al 112 è stato richiesto, attorno alle 13 di ieri, da parte del personale del punto venditadi Altavilla Vicentina, in via Olmo, che segnalava l’avvenuto furto di generi alimentari con l’individuazione dei responsabili. I militari al loro arrivo hanno appurato che la donna, commessa presso il supermercato e in accordo con l’uomo, gli faceva pagareLa merce recuperata è stata poi restituita al punto vendita mentre i due indagati, accompagnati presso la locale stazione, al termine delle formalità di rito venivano rilasciati.Le indagini degli uomini dell'Armai proseguiranno ora per verificare se vi sono stati episodi analoghi in passato.