Sfiora il jackpot del Superenalotto, azzecca il 5 e vince "solo" 18mila euro

di Luca Pozza

ALTAVILLA VICENTINA -sfiorato ad, ma il protagonista della giocata si può comunque consolare con un "5" che gli ha fruttato 18 mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Saverio, in via Tavernelle 64, nella frazione omonima del comune di Altavilla.Il premio per la sestina esatta, rende noto Agipronews, vola sempre più in alto, adesso vale 49,4 milioni di euro, diciannovesimo nella storia del concorso. L’ultima vincita di prima categoria in ordine di tempo è finita a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, con un premio da 130,2 milioni, mentre in Veneto, a Caorle, è stato centrato il penultimo 6, l'1 agosto dello scorso anno, da 78 milioni di euro.