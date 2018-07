Tentano un furto con furgone rubato: arrivano i Cc, fuga tra i campi

di Luca Pozza

ALTAVILLA VICENTINA -lanella zona artigianale di Altavilla Vicentina, ai confini con il territorio di Vicenza. Attorno alle 3, unadella stazione di Brendola, durante un, mentre transitavano in via Retrone hanno sorpreso nel cortile dell’azienda "Rhenus Logistic" delle persone travisate. I malviventi, che si erano introdotti poco prima danneggiando la recinzione, stavano caricando del materiale di ferro e rame su un furgone Fiat Iveco, rubato qualche ora prima in Vicenza.I banditi, accortisi dell’arrivo della pattuglia, si solo dileguati nella campagna circostante abbandonando il mezzo ed il materiale, poi restituiti ai proprietario. Ne è seguito un inseguimento a piedi che però non ha dato esito. Le indagini sono in corso, anche attraverso la visione delpresente nella zona, al fine di ricostruire più dettagliatamente l’accaduto.