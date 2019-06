Assalto al bancomat: la "marmotta" non esplode, sul posto gli artificieri

di Luca Pozza

ALTAVILLA VICENTINA -, la scorsa notte, ad no sportello bancario del Vicentino. Attorno alle 4 di oggi, i carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina, assieme ai colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, sono intervenuti in via Tavernelle ad Altavilla, dove ignoti, poco prima, avevano inserito nella fessura dello, una miscela esplosiva, comunemente definita “”, con il chiaro proposito di farlo esplodere e sottrarre il danaro contenuto.L’attivazione del sistema di allarme ha però costretto i malfattori a dileguarsi a bordo di un autovettura non ancora precisata. I militari, una volta giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento degli artificieri del comando provinciale dell'Arma di Padova che hanno provveduto disinnesco del dispositivo ed al successivo recupero. Le indagini sono in corso anche con la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire alla banda malavitosa.