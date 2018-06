Alpiniadi: grande occasione per Bassano

di Roberto Lazzarato

BASSANO. Debuttano giovedì 7 giugno leche vedranno protagonista il territorio bassanese. L', con il contributo della Sezionedi Bassano del Grappa, proporrà agli atleti provenienti da tutta Italia la seconda edizione delle Alpiniadi estive, con numeroseDalle gare saranno articolate in 4 discipline: il duathlon al’8 giugno (proposto per la prima volta con l’accoppiata mountain bike e tiro con carabina); la marcia di regolarità ail 9 giugno; la corsa in montagna individuale a(l’8 giugno) e quella a staffetta, a, il 10 giugno.«Nel giugno del 2014 - ricorda l’assessore regionale- il Cuneese ha ospitato le Alpiniadi estive alle quali hanno partecipato; nel 2016 si sono svolte invece in Valtellina le Alpiniadi invernali. Ora è la volta di Bassano del Grappa che ospita l'evento clou di quest'anno per l'ANA, con gare dei campionati nazionali affiancate a».Numerosi gli eventi e le manifestazioni in programma durante i giorni di gara, che prenderanno il via con la cerimonia di apertura il 7 giugno, alle 17, con gli onori ai caduti in Piazza Garibaldi, a Bassano.Come attività collaterale si svolgerà, inoltre, la prima edizione della prova sperimentale di tiro a segno con armi storiche presso il poligono di tiro nazionale.«Lo sport - conclude l’assessore veneto - è una delle attività che l'Associazione Nazionale Alpini sta maggiormente sostenendo: un modo per, diffondendo i valori alpini e sportivi di. Sono orgogliosa che questa edizione delle Alpiniadi si tenga proprio a Bassano del Grappa: è una grande occasione per questo luogo simbolico per gli Alpini, in un anniversario importante come il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale».