Allarme bocconi avvelenati, il sindaco: «State attenti ai vostri "Fido"»

di Vittorino Bernardi

PIANEZZE - Per i possessori di cani è allarme, potenzialmente mortali per esemplari di piccola e media e taglia. Bocconi sparsi in settimana da mani ignote lungo il sentiero di campagnache conduce a Molvena, molto frequentato da uomini e cani. A lanciare l’allarme al sindaco è stata una signora residente in paese che lunedì ha visto la sua cagnolina ingoiare sul sentiero un boccone perdopo pochi minuti. La bestiola è stata portata subito da un veterinario, dove si trova. Successivamente è stata ritrovata una nuova esca, consegnata per l’analisi all’Ulss 7 Pedemontana. Sul caso ieri ilha emesso un comunicato. «Ai conduttori di cani si avvisa che è stata segnalata ladi bocconi avvelenati lungo il sentiero delle Strambane. Raccomando di prestare massima attenzione, evitando di frequentare lo stesso, oppure mettendo in atto precauzioni quali l’uso della museruola. Se avvistate bocconi sospetti telefonate in Comune allo 0424.780643 o al servizio veterinario dell’Ulss 7: 0424.888269 o 0424.888213».