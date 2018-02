Alcol per alimentare la stufa, diventa una torcia umana: 52enne è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANEZZE - Drammaticoieri in via Oldelle 52, nell’abitazione della 52enne, ricoverata indi Padova per avere compiuto un’azione imprudente. Verso le 11 la donna, per alimentare la stufa a legna posta in salotto ha. Un’operazione sbagliata: il ritorno di fiamma had’alcol che temeva tra le mani. D’istinto la donna lo ha gettato a terra, ma è esploso e investita dalle fiamme si èLe urla di dolore hanno attirato l’attenzione dell’anziana madre che l'ha trascinata sotto la doccia per spegnere le fiamme. Un parente giunto in qual momento in visita ha chiamato il 118. I sanitari del Suem di Bassano hanno trasportato la ferita conal pronto soccorso del San Bassiano da dove è stata immediatamente trasportata in elisoccorso al centro grandi ustionati di Padova,, dove ieri pomeriggio è stata sottoposta a una prima delicata operazione.