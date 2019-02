di Luca Pozza

ALBETTONE - Ancora unsulle strade della provincia berica. La disgrazia si è verificata nel pomeriggio di oggi, lungo la, l'arteria che collega il Basso Vicentino con il capoluogo, nel comune di Albettone. A perdere la vita un uomo di 40 anni, di origini albanesi e residente in zona, professione operaio, papà di tre bambini.Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, che ha effettuato i rilievi, a scontrarsi frontalmente, in un tratto rettilineo, una Mercedes Glc e una Volkswagen Golf, che provenivano in senso opposto. Nello schianto, violentissimo, ha perso la vita il conducente dell'utilitaria, il cui decesso è stato immediato, mentre il conducente della Mercedes, titolare di un'azienda di carburanti della zona, è rimasto ferito in maniera grave, anche se non sarebbe in pericolo di vita.Sul luogo della tragedia il Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che confermare la morte. Proprio per la necessità di rimuovere la salma l'arteria è rimasta chiusa per diverse ore e il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Alla luce del sinistro potrebbe esserci un sorpasso azzardato da parte di uno dei due mezzi.