Al Brintaal band dalla Svezia, Scozia, Bretagna e Irlanda

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Grandi novità e band dalla Svezia, Austria, Scozia, Bretagna e Iralnda al, il festival della musica e della cultura celtica che richiama ogni anno in Valbrenta migliaia di persone. Dal 18 al 26 agosto un susseguirsi di appuntamenti musicali, culturali, escursionistici e anche per i buongustai delle arti culinarie nella location del, a Cismon del Grappa, ultimo lembo vicentino ai confini con il Bellunese e il Trentino. Nelle serate dedicate alla musica, oltre ad alcune tra le più affermate band italiane, saliranno sul palco i(Svezia), il team austro-scozzese, la band(Bretagna) edall’Irlanda.Apertura del Brintaal, sabato 18, con la cerimonia galiziana della, accompagnata da. Domenica 19, escursione alle sorgenti del Brenta e in canoa sul. Alle 15, presso il circolo velico a San Cristoforo al lago, concerto-performance «» cono. Martedì 21, nel suggestivo Cogoeon della Valgadena, a Valstagna, presentazione-recital del romanzo «» di. Appuntamento culturale mercoledì 22, presso il Museo del Covolo, a Cismon del Grappa, con la conferenza «», a cura diSi aprirà quindi il sipario sulle quattro serate musicali. Giovedì 23, saliranno sul palco gli, che significa ‘festa di luce e di suono’ e nel pub stage i veronesicon il loro irish folk; venerdì 24, l’attesa band folk-rock-celtic punk(Svezia), seguiti dal cimbrian folk metal dei rappresentanti dell’Altopiano di Asiago; sabato 25, spazio al celtic rock della band(Scozia-Austria) che precederà il folk irlandese proposto dal gruppo italiano; chiusura del Brintaal, domenica 26, con i motivi musicali bretoni proposti da(Bretagna) e l’iris folk con(Irlanda).Oltre alla musica, sono previsti intrattenimenti con il Fantabrintaal, stage di tiro con l’arco, incontro con i rapaci de ‘La Fenice Falconeria’, Brintaal games, pub, mercatino dell’artigianato, laboratorio musicale, stage di danze bretoni e, con le più rinomate birre, l’apprezzata cucina del Brintaal.