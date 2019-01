Dramma nel bosco: stroncato da un infarto mentre taglia la legna

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIARO -nella mattinata di oggi in un, in via Punta, nella contrada omonima. Un, residente nello stesso comune del Basso Vicentino, è statomentre stava tagliando la legna assieme ad un amico. E' stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme dopo aver visto il compagno accasciarsi a terra.Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Lonigo, i cuii sanitari hanno tentato di rianimare il boscaiolo sul posto, per quasi un'ora, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La causa del decesso è quasi sicuramente un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata rimossa dopo il nulla osta del p.m. di turno.