Agricoltura sostenibile: aumentano le aziende che si iscrivono al "Sistema qualità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 300 aziende agricole della provincia di Vicenza sono iscritte al Sistema di qualità nazionale produzione integrata (Snpqi)) che va nella direzione della riduzione dei trattamenti in viticoltura e l’uso di molecole rispettose dell’ambiente. Il dato è emerso nel corso della prima edizione di “Eco-tecnica in vigna” svoltasi nell’azienda agricola Giandomenico De Cero e Enrico Maule a Lonigo. Alla giornata patrocinata dal Condifesa TVB, Coldiretti e Cia ha visto la partecipazione di 700 partecipanti che hanno preso visione delle dimostrazioni in campo dei trattori e delle nuove attrezzature per l’agricoltura. “Si va verso più un’agricoltura sostenibile – ha spiegato il presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal – e gli imprenditori berici sono molto sensibili alle innovazioni”. Per Claudio Zambon consigliere TVB “questo importante percorso intrapreso dal TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) permetterà ai nostri imprenditori di conseguire obiettivi importanti nella direzione di un’agricoltura sostenibile”. I trattori e le attrezzature sono stati messi a disposizione da diverse aziende specializzare nel settore come Carraro, Ricosma, Vigolo, Dalla Valle, Marangoni e Crm.