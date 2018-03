Agricoltore di 57 anni trovato privo di vita nel letto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCO - Tragedia della solitudine in, un operaio agricolo stagionale di, Leopoldo Crestani, ieri è stato trovato privo di vita,: dovrebbe essere morto per cause naturali. Di carattere schivo l’uomo viveva da solo. Un componente dell’altra famiglia che vive nella stessa contrada notate le imposte delle finestre chiuse per l’intera mattina ha suonato il campanello senza ottenere risposta: sapendo che Leopoldo Crestani soffriva di qualche disturbo ha chiamato il 118. I sanitari del Suem di Asiago giunti sul posto hanno chiesto l’intervento del 115 per l’. Una volta all’interno i sanitari hanno trovato l’uomo privo di vita, steso sul letto. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Asiago, dove oggi dovrebbe essere sottoposta ad autopsia.