Sentono dei belati arrivare da un furgone: dentro 20 agnellini agonizzanti

di Vittorino Bernardi

SANTORSO - Alcune volontarie dell’a passeggio con i loro cani nella zona di campagna inlunedì pomeriggio hanno fatto una. Attirate da più belati si sono avvicinate a un furgone incustodito, con il portellone laterale spalancato: all’interno hanno notato una, alcuni con il, insanguinati e gementi. Inorridite le volontarie hanno denunciato la scoperta alle forze dell’ordine e all’Ulss 7 Pedemontana. I veterinari giunti sul posto hanno trovato nascosti sotto la paglia alcuni agnellini morti che sono stati prelevati per. Le volontarie sulla pagina Facebook Anpa Thiene hanno espresso la loro rabbia. «Perché questa morte orrenda fatta di tribolazione, sofferenza e agonia senza speranza nell’attesa della fine? La pietà, lo sdegno, la commozione e il senso forte di giustizia ha toccato i nostri cuori e le nostre anime. Se apparirà, come sembra evidente, che la morte è avvenuta non per malattia, verrà sporta». Da parte delle forze di polizia sono in corso le indagini per risalire al proprietario del furgone e capire le ragioni della presenza all’interno degli agnellini. Nel sospetto che fossero destinati alAnpa ha lanciato un invito pubblico. «A Pasqua e sempre lasciate libere e felici queste splendide creature che della vita hanno diritto e diritto di rispetto. Tanto altro cibo vi allieterà, non rendetevi complici di una carneficina assurda e inutile!».