In carcere per violenza contro l'ex moglie: esce, la incontra e aggredisce il nuovo marito

BASSANO DEL GRAPPA - Tornato in città dopo avere trascorsoper maltrattamenti, violenza sessuale e privata, minaccia, atti persecutori e lesioni nei confronti della moglie e delle figlie minorenni, marocchino di 52 anni, alle 11.30 di ieri è stato protagonista di un. Il nordafricano nei pressi del Ponte nuovo ha incrociatoe l’ha pesantemente, accusandola di non fargli vedere le figlie. Il nuovo marito ha reagito per difendere la consorte, ma è statodal marocchino, colpito alla testa con un telefono cellulare. Un passante, testimone della violenta scena, ha chiamatoli 113. Alla vista delle divise il marocchino si è dato alla fuga, una volta agguantato ha reagito con calci e pugni, ma è stato ammanettato, denunciato per lesioni aggravate, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere a Vicenza in attesa del giudizio per direttissima. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso del San Bassiano dove i sanitari gli hanno suturato una profonda ferita alla testa.