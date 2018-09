Aggressione e rapina di mezzo chilo di marijuana: arrestati due 18enni

di Vittorino Bernardi

SANDRIGO - Quattro giovani pusher sono stati scoperti dalla polizia locale Nordest Vicentino. Una pattuglia del locale distaccamento alle 16 di ieri in servizio di controllo del territorio ha notato lungo via Croce (Provinciale 248 Marosticana) quattro giovania bordo strada. Alla vista degli agenti due si sono allontananti su un ciclomotore, lasciando il tempo alla pattuglia di annotare la targa. Gli altri due, pure a bordo di un ciclomotore, sono stati bloccarti e identificarti. Per le loro risposte non convincenti gli agenti hanno ispezionato uno zaino accanto al motociclo e all'interno hanno rinvenuto un sacchetto con, che allo spaccio al dettaglio avrebbe fruttato 5 mila euro. I giovani, identificati in, entrambi 18enni e di Vicenza hanno dichiarato che la marijuana è di proprietà dei due che si erano allontanati.La pattuglia ha chiesto allora il supporto degli colleghi che hanno accompagnato i due vicentini in comando per ulteriori accertamenti. Poco dopo con la visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza recentemente installato dall'amministrazione comunale è emerso che poco prima del passaggio della pattuglia su via Croce Ridge Obenf e Federico Klein avevanolo zaino agli altri due, con pugni, calci e copiosial peperoncino in possesso di Federico Klein. Con la collaborazione dei colleghi di Thiene i due fuggitivi sono stati rintracciati all'ospedale di Bassano del Grappa, dove si erano recati con i genitori per curare le lesioni riportate, guaribili in 5 giorni. I due sono stati identificati in M.P., 18enne del bassanese, e in un 17enne sempre del bassanese. Alla presenza dei genitori i due giovani hano riferito che la sostanza stupefacente era inizialmente detenuta dal minorenne, che l'avrebbe dovuta consegnare ai giovani di Vicenza per 3.500 euro. E invece sono stati picchiati e rapinati, il 17enne pure del portafoglio.Ridge Obenf e Federico Klein sono statiin flagranza per i reati di rapina del portafoglio, detenzione ai fini di spaccio di mezzo chilo di Marijuana e lesioni personali aggravate. Su disposizione del pubblico ministero, Alessandra Block, sono stati condotti in carcere a Vicenza in attesa di convalida.