Aggrediscono il gestore del bar, poi se la prendono con due fidanzati

SCHIO - Alle 22.30di 25 anni, e il 18enne, conosciuti alle forze dell’ordine, hanno aggredito per futili motivi il gestore delcircolo privato di via San Giovanni Bosco a Schio. Non paghi della rissa i due, usciti dal locale, hanno aggredito nella vicina piazza dello Statuto unae strappato alla ragazza il telefono cellulare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono stati a loro volta aggrediti dai due. Il 25enne e il 18enne alla fine sono stati arrestati pere degravi al titolare del Kristal2. Sono stati portati ina Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. (v.b.)