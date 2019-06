Aggredisce e rapina la moglie separata: 25enne ai domiciliari

di Vittorino Bernardi

THIENE - Il 25enne M.C., con precedenti penali, da circa 24 ore è ai domiciliari nella sua abitazione di Caltrano: è accusato di aggressione e rapina nei confronti della moglie D.Z., che separata da qualche mese vive a Schio presso una zia. È stato l’epilogo di una storia d’amore, di un breve matrimonio tra una giovane coppia che si è separata. Una situazione che lui non ha ancora accettato, da come si è comportato l’altra notte. Probabilmente roso dalla gelosia l’uomo mercoledì sera sera ha pedinato la sua ex per incontrarla poco prima di mezzanotte in un giardinetto pubblico nel quartiere Cappuccini.È iniziata una urlata discussione tra i due. Lui dalle parole è passato alle vie di fatto: prima si è appropriato del cellulare e delle chiavi dell’auto di lei, poi l’ha presa a schiaffi. Spaventata la giovane donna ha iniziato a urlare, a chiedere aiuto. Un residente ha chiamato il 112 e in un paio di minuti una pattuglia ha raggiunto i due: i militari del tenente Ambrogio Maggio l'hanno fermato in flagranza del reato di aggressione alla donna, trovata con lividi al volto e in stato di choc. M.C. è stato condotto al comando dove ha trascorso la notte: domani il tribunale dovrebbe convalidare gli arresti domiciliari.